Адиль Ширинов стал гендиректором производителя Aurus

"С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор СП Ford Sollers и УАЗ Адиль Ширинов возглавил с 1 июня компанию ООО "Аурус", продвигающую люксовый российский автомобиль Aurus, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.

При этом Хильгерт, стоявший у истоков создания компании, продолжит сотрудничество с Aurus в статусе советника Ширинова.

В конце мая Ширинов был назначен новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс"). С 6 июля 2017 года он также является президентом и CEO совместного предприятия Ford Sollers.

Адиль Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990). До назначения в ООО "Аурус" занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании ПАО "Соллерс" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Одновременно с проектом "Аурус" Ширинов является гендиректором СП Ford Sollers и ООО "Ульяновский автомобильный завод".