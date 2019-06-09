В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб: есть погибший Видео; обновлено 23:07
Один человек погиб в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу CNN.
Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей.
На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.
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В Нью-Йорке вертолет врезался в здание на Седьмой авеню, сообщает The New York Times.
На борту вертолета находился один человек, он получил ранения. Причины произошедшего пока неясны, в полиции описали инцидент как «жесткую посадку».
Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44— CNW (@ConflictsW) 10 июня 2019 г.
I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt— Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) 10 июня 2019 г.