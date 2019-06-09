В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб: есть погибший Видео; обновлено 23:07

Один человек погиб в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу CNN.

Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей.

На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

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В Нью-Йорке вертолет врезался в здание на Седьмой авеню, сообщает The New York Times.

На борту вертолета находился один человек, он получил ранения. Причины произошедшего пока неясны, в полиции описали инцидент как «жесткую посадку».

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