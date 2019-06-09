МИД о награждении Тонояном убийц азербайджанского военнослужащего

Министр обороны Армении Давид Тоноян, лично награждая лиц, исполнивших его приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, подтверждает, что Армения является государством-оккупантом, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление пресс-службы минобороны Армении, согласно которому Давид Тоноян представил к высокой награде военнослужащих, «осуществивших карательные действия за смерть убитого Сипана Мелконяна».

"По нашему мнению, в лагере вражеских сил существует большая путаница относительно того, кто кем управляет. Ясно, что руководство Армении, распространяя лживые заявления, пытается уйти от ответственности. Министр же обороны этой страны, лично награждая лиц, исполнивших его приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, тем самым подтверждает, что Армения является государством-оккупантом. Это очевидное свидетельство непосредственного участия вооруженных сил Армении в оккупации территорий Азербайджана", - сказала Абдуллаева, отметив, что поступок Тонояна свидетельствует, что Армения обманывает международных посредников и проявляет к ним явное неуважение.

"Во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион вооруженные силы Армении устроили кровавую провокацию с применением снайперского огня и вновь совершили преступление через несколько дней после заявления сопредседателей в связи с их визитом в регион.

С сожалением вынуждены отметить, что именно в результате безответственного поведения Армении регион оказался на пороге возрастания напряженности.

Эти провокации, совершенные сторонниками войны в Армении, являются попыткой нанести удар по сути переговоров, ведущихся с целью разрешения конфликта. Еще раз подчеркиваем, что вся ответственность за развитие событий в этом направлении лежит на армянской стороне", - сказала глава пресс-службы МИД.