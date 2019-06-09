В соревнованиях победу одержала Дарья Трубникова, набравшая в сумме всех видов программы 83,750 балла. Второй стала Арина Аверина (82,800). Компанию россиянкам на пъедестале почета составила болгарка Катрин Тасева (80,750).

В ходе церемонии награждения вместо гимна Российской Федерации прозвучал гимн СССР.

"Когда мы стояли на пьедестале и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн, - рассказала Аверина ТАСС. - Организаторы потом не включили российский гимн, но на следующий день соревнований во время награждения звучал уже наш гимн. Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно".

Оргкомитет этапа Гран-при принес "искренние извинения" за использование гимна СССР во время церемонии награждения, заверив, что ошибка была не намеренной.