Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех губернаторов страны, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в своем Facebook. Ее слова приводит УНИАН.

«Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей», — заявила Мендель, подчеркнув, что в правительстве Украины не знают принципов избирательности правительства.

«Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», — отметила пресс-секретарь главы украинского государства.

Предполагается, что временно исполнять обязанности уволенных губернаторов будут их заместители.

По словам Мендель, в администрации президента Украины продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области.