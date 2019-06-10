Макрону посоветовали заняться проблемами не Ирана, а Франции

По словам Лариджани, президент Франции искусно подстраивается под тех, с кем ведет разговор, так как его риторика во время разговора с Трампом сильно отличалась от той, которую он использовал в переговорах с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Кроме того, Лариджани посоветовал Макрону разобраться с внутригосударственными проблемами, прежде чем критиковать другие страны и пытаться решать международные проблемы.

Ранее во время встречи с Дональдом Трампом французский лидер призвал сдерживать амбиции Тегерана, чтобы сохранить мир в регионе, выступив при этом с критикой ракетной программы ИРИ.