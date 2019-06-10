Десять кандидатов претендуют на пост премьера Британии впервые в истории
Консервативная партия Великобритании официально огласила имена десяти кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра после отставки Терезы Мэй, сообщает BBC.
Это самое большое число кандидатов на пост премьера в истории.
В списке кандидатов имена экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, главы МВД Саджида Джавида, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, экс-лидера палаты общин Андреа Лидсом, министра международного развития Рори Стюарта, министра природных ресурсов Майкла Гоува, действующего главы МИД Джереми Ханта, министра труда и пенсий Эстер Макви и представителя минфина при палате общин Марка Харпера.