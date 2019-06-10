Новый президент Казахстана: У нас с Арменией много общего в истории и языке
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пресс-конференции, рассказал о своем видении развития взаимоотношений с Арменией, пишет издание Forbes-Казахстан.
«Я с большой симпатией отношусь к Армении, не так давно имел встречу с Николом Пашиняном. Кстати, буквально через пять минут он должен позвонить мне. Как я понял, поздравить. Мы договорились тут вместе над насыщением нашего сотрудничества конкретными проектами. У нас очень много общего между прочим с Арменией с точки зрения истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество. Не сомневайтесь, что с нашей стороны, со стороны Казахстана, будет делаться все возможное, чтобы укреплять сотрудничество», — заявил Токаев, отвечая на вопрос журналиста газеты «Голос Армении».