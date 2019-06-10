Лукашенко поручил провести Евроигры без «концлагерей» и «гетто»

Правоохранительные органы Беларуси должны обеспечить безопасность на II Европейских играх, но действовать при этом следует без излишеств, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой МВД Игорем Шуневичем, передает БелТА.

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси», — сказал белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что при подготовке фанзон уже выставили фундаментные блоки до проезжей части. «Читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем?» — добавил Лукашенко, отметив, что ограждения должны не выходить за пределы пешеходного тротуара.

«Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть», — заключил Лукашенко.

Европейские игры в Минске пройдут с 21 июня по 1 июля. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку.