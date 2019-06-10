Теперь Трамп угрожает пошлинами на французское вино

Спустя несколько дней после возвращения из Франции в связи с 75-летием высадки союзников в Нормандии президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести штрафные пошлины на французское вино. Об этом глава Белого дома заявил в интервью американской телерадиовещательной компании CNBC, пишет Дойче велле.

Свое решение Трамп объяснил тем, что на вина, экспортируемые из США во Францию, действуют более высокие пошлины, чем на французские вина, ввозимые в США. По его мнению, "это нечестно", и Вашингтон "будет что-то с этим делать".

Пошлины ЕС на североамериканские вина действительно существенно выше, чем на французские в США, отмечает AFP. По данным лоббистской организации виноделов из Калифорнии Wine Institute, ЕС налагает пошлины в размере от 0,11 до 0,29 доллара за бутылку, в то время как вина из Евросоюза в США облагаются пошлиной в размере от 0,053 до 0,127 доллара за бутылку.