«Спасителя мира» нашли на яхте наследного принца

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», стоимость которой оценивается в почти полмиллиарда долларов, хранится на яхте саудовского наследного прица Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, сообщает The Guardan.

Произведение искусства будет храниться на судне принца, поскольку власти страны пока не построили культурный центр в Эль-Уле, куда планируют поместить работу да Винчи. Сама яхта находится в районе курорта Шарм-эш-Шейх в Египте.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана в 2017 году российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за рекордную сумму $450 млн. Ее приобрел принц Бадр - министр культуры Саудовской Аравии, а также приближенный наследного принца Мохаммеда бен Салмана.

После аукциона департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что «Спаситель мира» станет частью постоянной коллекции нового музея, получившего название Лувр Абу-Даби. Показ картины был запланирован на сентябрь 2018 года. Однако за несколько дней до намеченной даты департамент отложил показ, не объясняя причин. В конце марта этого года The New York Times писала, что картина «Спаситель мира» бесследно пропала из Лувра Абу-Даби. Сотрудники музея анонимно заявили изданию, что не знают, где находится работа да Винчи.