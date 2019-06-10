Госдеп: Иран никогда не должен стать ядерной державой

Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не должна стать ядерной державой. С соответствующим заявлением выступила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

При этом Ортагус отметила, что власти США всегда готовы к переговорам с Ираном.

"Единственное решение иранской проблемы - это новое и лучшее соглашение, которое бы касалось всех аспектов угроз со стороны Ирана. Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказали президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео, мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться", - передает слова Ортагус РИА Новости.

Ортагус повторила, что Иран должен быть привлечен к ответственности за свои многочисленные угрозы, а его обещание выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий является "шагом в неправильном направлении".