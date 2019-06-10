Самоубийство в Исмаиллы?

Согласно информации, Раджабалиев был доставлен в тяжелом состоянии сначала в Исмаиллинскую районную центральную больницу, затем в одну из больниц Баку. Однако, несмотря на усилия врачей, Раджабалиев в понедельник скончался.

В Исмаиллы житель села Мюджафтаран 35-летний Рамиль Раджабалиев облил себя бензином и поджег, передает Report.

Отмечается, что расставшийся с женой Раджабалиев пришел в дом тестя повидаться с детьми. По словам родственников, он не смог увидеть детей, потому и поджег себя.

В свою очередь Qafqazinfo сообщает, что брат Раджабалиева - Эльшан заявил, что в доме тестя произошел конфликт, и двоюродный брат супруги Раджабалиева, Натик, ударил Рамиля. Затем Раджабалиева облили бензином и подожгли.

В связи с произошедшим ведется расследование.