Нефть снова дорожает
Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,18 (0,29%) - до $62,47 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1 (1,58%) и составляла на закрытие $62,29 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,64%) - до $53,60 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,73 (1,35%), до $53,26 за баррель.
Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.
Дополнительным факторами, осложняющими принятие решения, является неопределенность в отношении объемов экспорта нефти из Ирана и рост добычи сланцевой нефти в США, отметил эксперт.