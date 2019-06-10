Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,18 (0,29%) - до $62,47 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1 (1,58%) и составляла на закрытие $62,29 за баррель.