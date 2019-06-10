В Махачкале на танкере произошел взрыв: есть погибшие и раненые

На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Дагестан, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в пресс-службе Росморречфлота, в результате происшествия пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. Один человек погиб при взрыве, еще двое считаются пропавшими без вести

Инцидент произошел около четырех часов утра во время перекачки нефтепродуктов. После взрыва на танкере возник пожар, горит жилая часть судна. На месте работают сотрудники экстренных служб.