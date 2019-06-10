Армения лишила карабахских сепаратистов денег Новое противостояние
Правительство Никола Пашиняна отвергло просьбу о финансовой помощи руководства сепаратистов Нагорного Карабаха, сообщило издание «Политик».
Согласно информации, условием предоставления помощи была названа отставка секретаря совбеза т.н. «НКР» Виталия Баласаняна.
Ранее СМИ сообщали, что лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян встречался с Баласаняном и предложил тому подать в отставку, объясняя необходимость такого шага тем, что таково требование властей Армении.
Изданию также стало известно, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца. Источники издания расценивают сложившуюся ситуацию как первый случай применения санкций со стороны Армении к Нагорному Карабаху.