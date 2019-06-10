Ранее СМИ сообщали, что лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян встречался с Баласаняном и предложил тому подать в отставку, объясняя необходимость такого шага тем, что таково требование властей Армении.

Изданию также стало известно, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца. Источники издания расценивают сложившуюся ситуацию как первый случай применения санкций со стороны Армении к Нагорному Карабаху.