Убитый сводный брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что в Малайзии в феврале 2012 года Ким Чем Нам должен был встретиться с представителем ЦРУ.

По словам источников, встреча с представителем ЦРУ — не единственная причина поездки в эту страну. Однако бывшие чиновники США рассказали газете, что Ким Чем Нам был связан со службами безопасности других стран, в частности, Китая. По мнению чиновников, сводный брат лидера КНДР не мог много знать о Северной Корее, поскольку долгое время проживал за пределами страны.