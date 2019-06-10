Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Швеции видео
Накануне самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим" приблизились к российской границе над Балтийским морем. На перехват вылетел российский Су-27, сообщает РИА Новости.
Как отметили в Минобороны РФ, Су-27 сопровождал самолеты-разведчики с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения границы воздушного пространства России.
Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 американского и шведского самолетов.