Додон аннулировал декрет о роспуске парламента Молдовы
Президент Молдовы Игорь Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности сообщил, что аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, передает РИА Новости.
"В качестве президента я провел консультации с парламентскими фракциями, было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа", - сказал Додон.