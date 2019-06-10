Министрам Саргсяна предъявили обвинения

Бывшим главам Минфина и Минсельхоза Армении Гагику Хачатряну и Серго Карапетяну предъявлены обвинения в рамках дела о предоставлении фермерам удобрений по льготным ценам в рамках госсубсидий, сообщает Hetq.am.

По данным источников издания, государству был нанесен ущерб в два миллиона долларов, большая часть из этой суммы уже возмещена. Причем выплаты, в том числе, за Серго Карапетяна, взял на себя Гагик Хачатрян.

Издание напоминает, что ранее в Арагацотнской области было возбуждено 9 уголовных дел в связи с различными злоупотреблениями при предоставлении удобрений фермерам.