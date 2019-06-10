Член совета председательствующих парламента Амир Хоссейн Газизаде рассказал, что из-за деликатности вопроса и связанных с ним дискуссий, Зариф был приглашен сегодня на открытое заседание парламента, чтобы дать разъяснения по этому вопросу, сообщает Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня примет участие в открытом заседании парламента для обсуждения Конвенции, подписанной Ираном и четырьмя другими прибрежными государствами Каспийского моря, и правового статуса этого моря.

Его будут допрашивать три законодателя, в том числе Мостафа Кавакебян, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса, Абдолкарим Хоссейнзаде и Мохаммад Хоссейн Горбани.

Напомним, что Иран, Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан в августе 2018 года, в принципе, договорились о том, как разделить потенциально огромные нефтегазовые ресурсы Каспийского моря, прокладывая путь для новых проектов по разведке и разработке трубопроводов.

После подписания соглашения, в Иране и за его пределами стали распространяться слухи о том, что Иран отказался от права собственности на Каспий в ходе ранних переговоров о правовом статусе моря в 1996 году. Однако МИД Ирана незамедлительно отреагировал на слухи, отклонив их как "необоснованные претензии".