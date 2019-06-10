Додон: «Если будет нужно, выведем людей на улицы»

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о намерении вывести людей на улицы, чтобы противостоять решению Конституционного суда (КС) о роспуске парламента. Об этом глава молдавского государства сказал в интервью газете «Известия».

По словам Додона, его партия намерена усилить как внутреннее, так и внешнее давление на КС. В частности, речь идет о давлении со стороны внешних партнеров Молдовы, в том числе Евросоюза, России и США, которые признали легитимность новой парламентской коалиции.