Додон: «Если будет нужно, выведем людей на улицы»
Президент Молдовы Игорь Додон заявил о намерении вывести людей на улицы, чтобы противостоять решению Конституционного суда (КС) о роспуске парламента. Об этом глава молдавского государства сказал в интервью газете «Известия».
По словам Додона, его партия намерена усилить как внутреннее, так и внешнее давление на КС. В частности, речь идет о давлении со стороны внешних партнеров Молдовы, в том числе Евросоюза, России и США, которые признали легитимность новой парламентской коалиции.
Говоря об организации уличных акций, Додон заявил, что партия социалистов пойдет на это, «если будет нужно».
Цель новой парламентской коалиции Додон видит в том, чтобы «освободить государственные институты от влияния» олигарха Владимира Плахотнюка и контролируемой им Демократической партии. По его словам, на данный момент Демпартия и Плахотнюк пытаются узурпировать власть и полномочия КС.
Политическая ситуация в Молдове обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали коалицию, и республика после трех месяцев получила новое правительство. Однако Конституционный суд посчитал, что коалиция была сформирована по истечении срока на ее формирование и объявил о необходимости роспуска парламента, назначив досрочные выборы. Игорь Додон отказался подписывать постановление о роспуске парламента, после чего КС лишил его полномочий в пользу премьер-министра Павла Филипа.