Страсбургский суд: граждан в судах должны представлять только адвокаты

Представители же, действовавшие до 2018 года, мало того, что не обладали соответствующим образованием и знаниями, так и не несли никакой ответственности за причиненный представляемому лицу ущерб, так как отсутствовал контроль за их деятельностью, сложилась полная анархия в этой сфере. После изменений, внесенных в процессуальное законодательство, ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.

С начала 2018 года в Азербайджане был ограничен институт представительства в судах. Граждан могут представлять только члены Коллегии адвокатов и законные представители. Данная реформа прежде всего преследовала цель защиты интересов граждан именно профессионалами, уровень знаний которых проверяется на основании квалификационного экзамена, а в случае совершения ими дисциплинарного проступка Коллегия адвокатов наделена полномочиями возбуждения дисциплинарного дела, а также гражданско-правовая ответственность адвокатов в отличие от так называемых представителей обеспечивается за счет средств Коллегии адвокатов.

Примечательно, что соответствующая реформа проводится и других странах, где также порой слышны популистские доводы против ограничения представительства и данный вопрос дошел аж до повестки Европейского суда по правам человека.

14 мая Европейский суд по правам человека принял интересное решение касательно судебного представительства в деле «Екатерина Молдавская против Украины» (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193900).

В деле о защите своих прав на недвижимость госпожа Молдавская еще 25 июля 2017 года, когда в Украине еще существовал институт представительства, дала доверенность представителю для защиты своих прав.

Стоит отметить, согласно изменения в конституцию Украины от сентября 2016 года, в стране, за исключением ряда случаев, право на представительство в судах было передано лишь членам Коллегии адвокатов. Согласно изменениям, с 1 января 2017 года в Верховном суде, с 1 января 2018 года в апелляционных судах, а с 1 января 2019 года в судах первой инстанции в качестве представителя могут выступать только лишь адвокаты.

Когда дело Екатерины Молдавской прошло все инстанции и 12 марта 2018 года дошло до Верховного суда Украины, он отклонил жалобу на том основании, что в стране уже был упразднен институт представительства. Представитель госпожи Молдавской не был членом Коллегии адвокатов и поэтому не мог выступать в Верховном суде.

Затем Екатерина Молдавская, ссылаясь на 6-й пункт Европейской конвенции по правам человека о доступности судов, обратилась с жалобой в Европейский суд.

Позиция Европейского суда по данному вопросу оказалась следующей.

«Суд считает, что право на доступ в суд не является абсолютным правом и в этом вопросе могут быть применены ограничения. Это право обеспечивается правовым государством и в определенный период и условиях может быть изменено в соответствии с требованиями общества. Должно учитываться исключительное право государств в этой сфере.

Кроме того, то, что интересы человека в высших судебных инстанциях не может представлять никто, кроме члена Коллегии адвокатов, не должно восприниматься как нарушение 6 ст. Конвенции. Такое ограничение связано с характером дел, которые рассматриваются в Верховном суде. Являясь высшей судебной инстанцией, в Верховном суде рассматривают именно юридические аспекты дела. Ограничение доступа к юридической защите также не должно расцениваться как нарушение 6-й статьи Конвенции, потому что в данном случае речь идет об обеспечении доступа к качественной юридической помощи. Поэтому к лицам, оказывающим юридическую помощь, могут быть выдвинуты особые требования и высокие стандарты. Кроме того, жалобщица и ее представитель не могли не знать о конституционных изменениях по упразднению института представительства».