Новый конфликт между руководством Чечни и Дагестана

На встрече в Кизляре, на которой присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов, Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за инцидента со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским районом Чечни. Об этом пишет Лента.ру.

«Весь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идет из-за вины руководства Кизляра. Незаконно присвоили лесной фонд Чечни и самого Кизляра. Это не я говорю, это говорит Рослесинфорг», — заявил он.

Кроме того, во время прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте Даудов отметил, что знаки поставят обратно.

Инцидент со сносом чеченских указателей произошел 10 июня. Как сообщает «Кавказский узел», жители Дагестана заявили, что обнаружили новый знак границы Шелковского района Чечни. Позже группа мужчин демонтировала знак с надписью «Чеченская республика. Шелковский р-н».