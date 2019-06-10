Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о газификации образовательных учреждений. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью газификации образовательных учреждений из суммы, указанной в п.1.67 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением главы государства, Министерству образования будет выделено 5,7 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.