Посол России в Ереване: «Надо избежать эскалации конфликта в Карабахе»

Россия выступает против эскалации в Карабахе, последнее слово в урегулировании остается за сторонами конфликта, заявил во вторник посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Мы за то, чтобы не было эскалации, чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс", - сказал Копыркин на пресс-конференции в Ереване во вторник.

Дипломат отметил, что конечное решение должны принять стороны конфликта.

"Надо сбалансированно подходить к роли России. Наша задача - содействовать по имеющимся у нас, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стратегического союзника, механизмам. Говорить, что все зависит от России, неправильно", - сказал Копыркин.