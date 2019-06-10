Синоптики рассказали о погоде на завтра

В среду в Азербайджане ожидается теплая погода, однако местами возможны дожди и даже град. Об этом haqqin.az сообщили а Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Утром на полуострове местами слабый туман, ветер умеренный южный.