Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду в Азербайджане ожидается теплая погода, однако местами возможны дожди и даже град. Об этом haqqin.az сообщили а Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Утром на полуострове местами слабый туман, ветер умеренный южный.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-23, днем 30-34 градуса тепла. В Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Баку и Сумгаита прогнозируется умеренный южный ветер, температура воды составит 21-24 градуса тепла.
В регионах Азербайджана осадков также не ожидается. Однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди и грозы, местами возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 16-21, днем 31-37 градусов выше нуля, в горах 10-15, днем 19-24 градуса тепла.