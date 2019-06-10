Молдова у порога кровопролития

Джейхун Наджафов 13:42

Молдова переживает самый серьезный политический кризис в своей истории. Пророссийские и проевропейские силы в парламенте объединились с президентом, чтобы отстранить от власти самого крупного олигарха страны Владимира Плахотнюка. Но олигарх c помощью Конституционного суда «уволил» восставших. В свою очередь, президент Игорь Додон издал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом, о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Теперь обе стороны утверждают, что легитимная власть — это они. Начались уличные протесты в поддержку обеих сторон конфликта.

Бывший идеолог Партии коммунистов Молдовы Марк Ткачук призвал население выйти из соцсетей на улицы. Как передает point.md, Ткачук заявил, что в последние дни и часы главари режима в Кишиневе многократно усугубили свою вину и обвинил руководство Молдовы в силовом захвате государственной власти, вооруженном мятеже, насильственном изменение конституционного строя. «Все это они делают открыто, не таясь, готовясь к своему последнему и решительному бою. То, что происходит сейчас в Молдове, - это не конфликт старого и нового правительства, отдельных политиков и политических партий. Это конфликт между теми, кто насильственно удерживает власть и народом Республики Молдова», - сказал отставной молдавский политик и призвал создавать «реальные структуры гражданского сопротивления и неповинения путчистам. «Пришло время организации мирной и массовой демонстрации нашей силы, пришло время объединяться не только в парламенте, но на улицах и площадях», - провозгласил коммунист Ткачук.

Комментируя haqqin.az ситуацию в Кишиневе, эксперт молдавского Института публичной политики Юрие Пынти не исключил возможность кровопролития. «Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая проводит митинги с требованием отставки нового правительства и роспуска парламента, имеет возможности использовать силу в достижении своей политической цели. Среди демонстрантов ДПМ есть группы физически подготовленных людей, которые при виде телекамер и фотоаппаратов скрывают лица», - утверждает политолог. Пынти считает, что в Молдове сложилась противоречивая и угрожающая стабильности в стране ситуация. Продолжительное время, подчеркивает он, гражданское общество било тревогу по поводу постепенного захвата Демпартией ключевых позиций в различных ветвях власти. Будучи в оппозиции, члены ДПМ под руководством олигарха Владимира Плахотнюка контролируют судебную систему, включая Конституционный суд, органы местной исполнительной власти и др. На прошедших в феврале парламентских выборах победили социалисты, но для формирования правительства было необходимо создать коалицию. Как известно, подконтрольный ДПА Конституционный суд Молдовы 9 марта принял решение, что, если в течение трех месяцев парламент не сформирует правительство, то этот орган власти станет считаться нефункциональным и будет распущен. Парламентские партии социалистов и партии европейского направления 7 июня создали коалицию, отправили старое правительство, состоящее из демпартийцев во главе с Павлом Филипом, в отставку и избрали новое правительство под руководством Майи Санду. Также было принято решение о роспуске Конституционного суда. В ответ Конституционный суд, не дожидаясь истечения трех месяцев, вынес решение о роспуске нового парламента, нелегитимности правительства Майи Санду, лишении полномочий президента Игоря Додона и передаче исполнения обязанностей президента Молдовы исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.