Азербайджан и Дубай расширяют сотрудничество в таможенной сфере

Глава Госкомитета отметил, что экономические и политические отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и в тоже время Азербайджан заинтересован в еще большем развитии сотрудничества с эмиратом Дубай.

Глава ГТК рассказал о процессах развития в стране, осуществляемых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, в особенности, о развитии ненефтяного сектора и проводимых мероприятиях в этом направлении. Сафар Мехтиев также проинформировал гостей о мероприятиях по более эффективной и прозрачной организации работы таможенных органов, играющих важную роль в формировании экономики Азербайджана. Глава ГТК заявил, что эти реформы создали важные возможности для гибкой и эффективной работы предпринимателей.

Говоря о торговом сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ, глава ГТК заявил, что в расширении этих связей важную роль играют таможенные органы двух стран. Сафар Мехтиев рассказал о взаимодействии таможенных органов двух стран и перспективах этих отношений. Глава ГТК подчеркнул важность взаимодействия и обмена опытом для расширения сотрудничества.

Генеральный директор таможни Дубая Ахмед Махбуб Мусаби заявил, что его страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном и отметил, что эти связи основаны на взаимном уважении и дружбе. Гость подчеркнул, что наличие политических связей на самом высоком уровне между двумя странами создает широкие возможности для развития экономического сотрудничества. Он также отметил позитивную динамику в двусторонних отношениях и постоянное расширение сотрудничества.

Сказав, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты успешно сотрудничают во всех сферах, Ахмед Махбуб Мусаби подчеркнул, что есть большой потенциал для расширения этих связей. Гость отметил, что наряду с рядом сфер расширение связей в таможенной сфере будет эффективным с точки зрения развития сотрудничества между двумя странами.

Далее стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.