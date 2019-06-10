Иран призывает мир отказаться от доллара

"Власть Америки опирается на доллар; значительная часть экономической мощи Америки исчезнет, если страны исключат доллар из своих экономических систем", - передает слова главы иранского МИД The Guardian.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что значительная часть экономического влияния США "исчезнет", если страны по всему миру откажутся от доллара в качестве основной валюты для международной торговли.

Глава МИД Ирана предупредил США, что они "не могут рассчитывать на безопасность" после начала того, что он назвал экономической войной против Тегерана.

Зариф заявил, что Иран не начнет войну, но "тот, кто начнет войну с нами, не будет тем, кто ее закончит".

В ноябре США ввели новые санкции против Ирана в попытке оказать давление на Исламскую Республику. Объектами санкций стали, в первую очередь, нефтяной сектор ближневосточной страны, а также банковская отрасль, судостроение и морские перевозки.