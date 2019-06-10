Ультиматум Пашиняна сработал: Баласанян уволен
Секретарь совета безопасности «НКР» Виталий Баласанян освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.
Сообщается, что Баласанян намерен принять участие в предстоящих в следующем году выборах «президента НКР».
Напомним, что Баласанян в последнее время отличился критическими заявлениями в адрес властей Армении. Армянские СМИ сообщали, что премьер-министр Армении выдвинул ультиматум с требованием уволить Баласаняна.