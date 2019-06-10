Караев стал главой МВД Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает Sputnik Белоруссия.

Накануне стало известно, что предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, и его отставка была принята. Шуневич пояснил, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным". По его словам, необходим свежий взгляд на работу министерства, а для него самого "пришло время сменить род деятельности".

До настоящего времени Юрий Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

