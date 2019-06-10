Назван самый дорогой мировой бренд

В списке The BrandZ Global Top 100 в этом году сменился лидер — в прошлом году им была американская интернет-компания Google.

Американский Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, возглавил рейтинг 100 самых дорогих мировых брендов, по версии британских компаний WPP и Kantar Millward Brown.

Бренд Amazon показал ощутимый рост за год — его стоимость подскочила на 52% до $315,505 млрд, сообщает РИА Новости.

Чистая прибыль Amazon по итогам I квартала 2019 года выросла в 2,2 раза в годовом сопоставлении — до $3,561 млрд. При этом выручка увеличилась в отчетном периоде на 17% до $59,7 млрд.

На втором месте рейтинга удержалась американская технологическая корпорация Apple ($309,5 млрд), на третьей позиции — Google ($309 млрд).

В топ-10 также вошли американские Microsoft ($251,2 млрд), Visa ($177,9 млрд), Facebook ($158,9 млрд), китайские Alibaba ($131,2 млрд) и Tencent ($130 млрд), американские McDonaldʼs ($130,3 млрд) и AT&T ($108,3 млрд), отмечает РБК.

The BrandZ Global Top 100 основан на данных опроса более чем 3,7 млн потребителей об их отношении к, примерно, 160 тыс. брендов.