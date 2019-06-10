Пожар в Баку: погиб ребенок
В Баку в Сабунчинском районе произошел пожар в одноэтажном 4-х комнатном доме общей площадью 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно информации, в результате пожар сгорели горючие конструкции и бытовая техника, а также вспомогательная постройка площадью 40 квадратных метров.
Сотрудниками пожарной службы во время разведки места пожара было обнаружено обгоревшее тело годовалой Зибейды Агамирзоевой. Также в результате пожара пострадал один взрослый человек.
Пожар потушен. В связи с произошедшим проводится расследование.