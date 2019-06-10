Германию накрыл аномальный шторм с градом Фото; видео
В Германии федеральная земля Бавария оказалась во власти ненастной погоды. Больше всего от стихии досталось Мюнхену и пригородам. Здесь зафиксированы порывы ветра в 120 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
#Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4— HGSchBernard ن (@filiusmontium) 10 Haziran 2019
Отмечается, что выпал град, размер которого был сравним с мячами для гольфа, а диаметр отдельных градин достигал 6 см.
Ветер валил деревья, а град побил большое количество автомобилей и домов. Некоторые населенные пункты оказались подтоплены.
В результате стихии в Мюнхене и его окрестностях несколько человек получили травмы. Также известно о пострадавших в Бидингене, где велосипедисты прятались от ненастья под упавшим деревом, на которое рухнуло еще одно дерево. Тяжелые ранения получил семилетний мальчик, на которого рухнуло дерево, у двоих мужчин - легкие повреждения.
Стихия создала проблемы и на железной дороге. Из-за упавших деревьев и повреждения контактной сети было остановлено движение поездов на трех линиях.