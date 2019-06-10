В России заговорили о четырехдневной рабочей неделе

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — отметил российский премьер, по словам которого, погоня за успехом может грозить хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.

В качестве доказательства своих слов глава российского правительства привел в пример опыт новозеландской компании, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20 процентов, в то время как уровень стресса сотрудников снизился.