На Луне нашли огромные залежи металла

На южном полюсе Луны исследователи обнаружили магнитную аномалию, которая объясняется остатками гигантского астероида, до сих пор "законсервированного" в мантии спутника Земли, сообщает сайт Live Science.

Согласно исследованию, огромная масса металла залегает под поверхностью кратера Южный полюс – Эйткен, который расположен на обратной стороне Луны и считается самым крупным кратером Солнечной системы, образовавшимся в результате удара другого небесного тела. Предполагается, что астероид врезался в этот район Луны около четырех миллиардов лет назад.

Ведущий автор исследования, старший преподаватель планетарной геофизики в Бэйлорском университете Питер Джеймс и его коллеги обнаружили гигантское "вкрапление" металла, сравнивая топографические карты Луны с данными, которые собрала программа НАСА по изучению гравитационного поля и внутреннего строения Луны (GRAIL): эксперимент 2011 года, в рамках которого два спутника двигались по лунной орбите, фиксируя силу гравитации в разных точках. Выявленная аномалия в районе кратера Южный полюс – Эйткен может объясняться именно большим количеством металла на глубине нескольких сотен километров.