Военный атташе России в Армении: «Мы наблюдаем за учениями в Нахчыване»

По его словам, военные учения в Нахчыване «в настоящее время не представляют никакой угрозы», и Россия наблюдает за этими учениями.

Командование 102-й российской военной базы внимательно следит за совместными военными учениями Турции и Азербайджана в Нахчыване. По информации армянских СМИ, об этом заявил военный атташе посольства России в Армении Андрей Грищук .

«Данные учения интересы с точки зрения статистики и, как господин посол отметил, сохранения стабильности в регионе. Никакой угрозы они не представляют на текущий момент. Это базовые учения и проводятся в соответствии с заявленными целями, поэтому мы наблюдаем за этими учениями», — отметил Андрей Грищук.

Отметим, что в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой с 7 по 11 июня в Нахчыване будет проведен последний этап совместных тактических учений «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой.

К учениям, которые проходят с участием подразделений Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных Сил Турецкой Республики, привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.