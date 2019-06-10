Лукашенко потребовал от чиновников провести честные выборы

"Много раз говорил: компартии нет, мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил, у нас для этого есть все", - сказал Лукашенко, призвав не допускать "хамства по отношению к людям, не отпихивать людей".

"Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать", - считает белорусский лидер.

Он также отметил, что белорусская власть "не отдалилась от народа". "У нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом, это наше достояние", - сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году, парламентские - в этом.