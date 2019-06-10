Министр обороны Грузии приехал в Габалу Фото

Министр обороны Грузии Леван Изория прибыл в город Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

2604 просмотров