Во Франции ультраправые готовили атаки на мусульман и евреев

Во Франции задержаны пять человек, планирующих нападения на мусульман и евреев. Расследование длилось несколько месяцев, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно информации, задержания были произведены с сентября 2018 года по конец мая 2019 года. В числе задержанных – несовершеннолетний, которому исполнилось 15 лет.