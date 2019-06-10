Разыскиваемого Азербайджаном бандита задержали в Петербурге

Как стало известно изданию, задержанный петербургскими полицейскими в начале июня Фаиг Велиев разыскивался Азербайджаном за организацию, участие и поддержку незаконной вооруженной группы. Мужчина находится в спецприемнике и ожидает возвращения на родину, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в задержании принимали участие сотрудники центра «Э» УМВД по Калининскому району Петербурга. Иностранца задержали у одного из домов по Гражданскому проспекту, а затем определили в межрайонный изолятор временного содержания.

По информации издания, гражданин Азербайджана находился на территории Российской Федерации законно – у него имеется вид на жительство иностранного гражданина. Велиев попал в международный розыск, став фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье уголовного кодекса Азербайджана «Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением».

Известно, что Велиев имел проблемы с законом в России – в декабре 2004 года он был осужден по статье «Грабеж» и получил три года условно с испытательным сроком на два года и восемь месяцев.