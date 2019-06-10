Зеленский уволил главу МИД, генпрокурора и 15 губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора. О решении главы украинского государства сообщили в президентской администрации, пишут украинские СМИ.
Кроме того, Зеленский внес в Раду представление на увольнение главы МИД Павла Климкина. Его место должен занять Вадим Пристайко, в настоящее время возглавляющий миссию Украины при НАТО.
Также Зеленский уволил 15 глав областных администраций. Своих постов лишились руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.