Тяжелое ДТП в Баку: есть раненые
В Баку в Сураханском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следующего по маршруту №104.
Согласно информации, авария произошла на Зыхском шоссе. В результате ДТП госпитализированы четыре человека с различными травмами.
Пресс-служба Министерства здравоохранения подтвердила haqqin.az данный факт. Отмечено, что две женщины, 34-х и 43-х лет, были доставлены в городскую клиническую больницу №3. 50-летняя женщина госпитализирована в Клинический медицинский центр, 35-летняя женщина - в нейрохирургическую больницу. Состояние пострадавших среднетяжелое.