Азербайджанский велосипедист победил на турнире в Бельгии

Юные велосипедисты сборной Азербайджана продолжают подготовку к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Баку в июле.

Наши спортсмены проводят учебно-тренировочный сбор в Бельгии, где принимают участие в различных турнирах.

Под руководством главного тренера национальной команды Абульфаза Мамедова в бельгийском городке Бертем выступили Кямран Мирзаханов, Нофель Нуриев, Никита Сытов и Мустафа Мухтарлы. Наши велосипедисты соревновались в составе бельгийского клуба Cannibal. В ходе групповой гонки на дистанции 40 км ребята проделали отличную командную работу, создав условия для победы Никите Сытову.

Напомним, что Европейский олимпийский юношеский фестиваль стартует в Баку 20 июля. Соревнования по велоспорту пройдут с 22 по 25 июля.