Bakcell учит детей безопасному использованию интернета

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане - компания ENGINET организовали промоакцию, направленную на повышение уровня осведомленности о безопасном использовании интернета.

В ходе мероприятий, организованных в рамках проекта «Безопасный интернет», дети и их родители получили подробную информацию об опасном контенте во Всемирной сети, советы по безопасному использованию интернета, а также информацию о продукте «Безопасный интернет», разработанном совместно Bakcell и ENGINET.

Отметим, что компания Bakcell помогает обеспечить безопасное использование интернета детьми при помощи услуги «Безопасный интернет», представленной несколько лет назад и теперь доступной и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet