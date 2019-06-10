Глава Дагестана: «Ни один метр земли не будет никому передан»
Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке, заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским районом Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана».
«Чеченская сторона установила знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что часть нашего населения восприняла это по-другому», — сказал Васильев.
По его словам, некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы. «Этого нет и не будет», — отметил глава Дагестана.
Он также заявил о недопустимости спекуляций на граничном вопросе: "Сейчас есть какая-то часть населения, которая хочет "разогреть" ситуацию в своих узкокорыстных интересах. С этим мы будем работать и противостоять всеми, в том числе и правовыми методами. Мы будем это делать согласованно, учитывая свои интересы и наших соседей, да и в целом СКФО".
По его словам, власти обеих республик находятся в постоянном контакте.
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов обвинил в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами власти Кизлярского района. По его словам, местная администрация не проводит беседы с молодежью и не объясняет им текущую ситуацию.