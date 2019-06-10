Глава Дагестана: «Ни один метр земли не будет никому передан»

Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке, заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским районом Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана».

«Чеченская сторона установила знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что часть нашего населения восприняла это по-другому», — сказал Васильев.

По его словам, некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы. «Этого нет и не будет», — отметил глава Дагестана.