Евро-2020: Азербайджан против Словакии

Сегодня в 20:00 на бакинском стадионе «Баксель Арена» сборная Азербайджана по футболу проведет свой третий отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Соперник – национальная команда Словакии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.