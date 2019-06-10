Евро-2020: Азербайджан против Словакии
Сегодня в 20:00 на бакинском стадионе «Баксель Арена» сборная Азербайджана по футболу проведет свой третий отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Соперник – национальная команда Словакии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.
Команды выступают в группе «E». Здесь сегодня также состоится матч Венгрия – Уэльс.
Напомним, что сборная Азербайджана в марте проиграла в гостях Хорватии со счетом 1:2, а три дня назад уступила в Баку Венгрии – 1:3.
Турнирное положение в группе «E»:
1.Венгрия – 6 очков (3 матча)
2.Хорватия – 6 (3)
3.Уэльс – 3 (2)
4.Словакия – 3 (2)
5.Азербайджан – 0 (2).