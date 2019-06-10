В России освободили журналиста Голунова

Министерство внутренних дел РФ приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня, добавил глава МВД.

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.