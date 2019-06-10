Помидоры из Азербайджана не пустили в Россию
Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике РФ запретило ввоз в Россию 36,5 тонны томатов из Азербайджана, пишет Интерфакс.
«В складах временного хранения зоны таможенного контроля СВХ ООО «Кредитинвест» специалисты Россельхознадзора провели досмотр ввезенной из Азербайджана подкарантинной продукции из двух партий свежих томатов общим весом 36,5 тонны», - отмечается в сообщении управления.
В ходе досмотра был обнаружен карантинный объект - южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny).
«Для недопущения распространения карантинных объектов на территории России ввоз заселенных вредителем партий томатов запрещен, продукция возвращена грузоотправителям», - говорится в сообщении.
Основной кормовой культурой для южноамериканской томатной моли являются томаты. Также она поражает картофель, баклажан, табак сизый и другие растения.